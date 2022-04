Juve, festa social per la Coppa: "Un'altra finale, andiamo a vincerla"

La Juventus vince e convince, porta a casa il massimo risultato utile contro la Fiorentina e conquista l'ennesima finale di Coppa Italia che può portare, per l'undicesimo anno consecutivo, un trofeo in bacheca per la Vecchia Signora. Per far ciò bisognerà battere l' Inter nella finale del prossimo 11 maggio a Roma, gara alla quale i bianconeri arrivano dopo due match di sacrificio giocate contro la Viola di Italiano senza subire un gol. Al triplice fischio all'Allianz Stadium, col 2-0 che regala ai piemontesi la finale, i calciatori hanno esultato negli spogliatoi e sui social.

Juve, la carica dei senatori

Tra i primi a scrivere sul web sono stati i big della compagine bianconera, con Chiellini, Bonucci e Cuadrado che hanno suonato la carica in vista della finale di Roma contro l'Inter. "Obiettivo finale raggiunto" ha scritto Leonardo Bonucci su Instagram, al quale ha fatto eco Chiellini: "Un'altra finale, avanti così". Per il difensore numero 3 dei bianconeri quella di Roma potrebbe essere la finale che gli consentirà di alzare al cielo al sesta Coppa Italia con la Vecchia Signora, un vero e proprio record. Già con la testa all'11 maggio è Juan Cuadrado, che sempre sui social ha pubblicato una foto con Dybala scrivendo: "Un'altra finale per la gloria e l'onore. Daremo tutto l'11 maggio per raggiungere il nostro obiettivo".

Da "Tutti a Roma" al sogno di Vlahovic

"Andiamo a prendercela" ha detto Danilo sul profilo Instagram della Juventus, poi il post personale: "Finale raggiunta, abbiamo fatto il nostro dovere: grazie a Cuadrado per l'assist". "Tutti a Roma" hanno scritto in coro De Sciglio, Perin (fresco di rinnovo), De Ligt, Rabiot e Bernardeschi. Ma a lasciare più di tutti il segno è Dusan Vlahovic, che con un messaggio social ha fatto sognare ancor di più i tifosi bianconeri: "È cucita sul petto, la portiamo nel cuore e con orgoglio torniamo a giocarcela".