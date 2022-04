Juve, c'è l'accordo con Perin: rinnovo fino al 2025

Mattia Perin ha trovato l'accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto fino al 2025 . Il portiere di Latina resterà a Torino per altri tre anni: l'ufficialità arriverà nel pomeriggio di giovedì, ma tutti i dettagli dell'affare sono già stati definiti nelle ultime ore.

Juve-Perin insieme per altri tre anni

L'ex estremo difensore di Genoa, Padova, Pescara, due presenze nella Nazionale maggiore, è in scadenza il prossimo giugno ma aveva da tempo espresso la sua volontà di restare in bianconero. Perin è alla Juventus dall'estate del 2018 (con la parentesi del prestito di un anno e mezzo al Genoa) e nel tempo si è affermato come affidabile vice di Wojciech Szczesny: in questa stagione ha difeso la porta della Vecchia Signora in otto occasioni, strappando la fiducia dei dirigenti bianconeri che hanno deciso per il prolungamento.