Bernardeschi e il futuro: "Gol dell'addio? Pensiamo agli obiettivi da raggiungere"

Ti aspetti un ex, il più atteso, Dusan Vlahovic, ma a decidere il terzo Juve-Fiorentina della stagione, in attesa del quarto all'ultima giornata di campionato, è stato Federico Bernardeschi . Il numero 20 bianconero ha aperto le marcature nella semifinale di ritorno di Coppa Italia , aprendo anche dal punto di vista tattico nel primo tempo la sfida che ha proiettato i bianconeri alla 21ª finale di Coppa della propria storia.

Juve in finale di Coppa Italia, la gioia liberatoria di Bernardeschi

Per il campione d'Europa con l'Italia è un gol liberatorio, il secondo della stagione dopo quello a dicembre contro il Cagliari, perché arrivato dopo una lunga assenza per infortunio per i problemi di pubalgia: “Non giocavo da tre mesi a causa del brutto infortunio che ho avuto, ma adesso l’ho superato e sono contento anche per aver segnato. Volevamo la finale e volevamo tornare a vincere in casa davanti ai nostri tifosi tornati finalmente allo stadio".