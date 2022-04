Coppa Italia, finale Juve-Inter: la data e dove si gioca

Inter-Juventus di fronte in finale di Coppa Italia dopo 57 anni

Hanno deciso un gol dell'ex Federico Bernardeschi e il sigillo nel finale di Danilo, così l'11 maggio all'Olimpico di Roma si assisterà al quarto derby d'Italia della stagione, in tre competizioni differenti. Una prima volta assoluta nella storia del calcio italiano, se è vero che Inter e Juventus si sono affrontate in finale di Coppa Italia appena due volte, nel 1959 e nel 1965, con un successo per parte: trionfo nerazzurro per 4-1 a Milano nella prima occasione, rivincita bianconera proprio a Roma sei anni più tardi per 1-0. Per la Juve, che comanda l'albo d'oro con 14 vittorie, sarà la settima finale negli ultimi otto anni e la 21ª in assoluto. L'Inter ha vinto la Coppa Italia in sette occasioni e l'11 maggio disputerà la 14ª finale della propria storia, a undici anni dall'ultima presenza, che coincide con l'ultimo successo, contro il Palermo.