Ibrahimovic parla del suo futuro e ribadisce: “Decido io quando smettere”

Ibrahimovic: pallone contro la telecamera, futuro con il pallone

Zlatan Ibrahimovic posta un piccolo video su Twitter. C'è lui in campo con tanti palloni da calciare. Sono tutti bianchi tranne uno, che è giallo. Il messaggio è: “Decido io quando fermarmi così come decido che la pallina gialla ti colpirà”. Puntuale, dopo un paio di calci ai palloni bianchi, arriva la bordata a quella gialla che prende in pieno la telecamera. Gioco riuscito: grande precisione, come dicevamo, per l'attaccante del Milan che non si arrende agli anni che passano e agli acciacchi che ultimamente lo affliggono sempre di più. Il post su Twitter allontana la data del possibile ritiro per Ibra.

Ibrahimovic: contratto con il Milan in scadenza

Alle soglie dei 41 anni, Ibrahimovic ha il contratto in scadenza con il Milan. Resterà in rossonero? Di sicuro non appenderà gli scarpini al chiodo, come si vociferava. Attualmente è fermo per un sovraccarico al ginocchio sinistro: ha saltato Torino e Genoa e il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Difficile recuperare per la Lazio, forse tornerà con la Fiorentina. In società si sta riflettendo su cosa fare con lo svedese, proprio perché quest'anno è stato più fuori dal campo che dentro il rettangolo verde. Paolo Maldini ha fatto sapere che la scelta sarà di Ibrahimovic, il Milan potrebbe anche pensare di offrirgli un posto da dirigente. Anche se con InvestCorp alle porte, è prematuro fare ogni previsione sul futuro dietro le scrivanie rossonere.