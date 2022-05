Arisa, incidente hot prima della finale di Coppa Italia Juve-Inter!

Il Canto degli Italiani è risuonato, come da tradizione, prima della finale di Coppa Italia. A cantarlo dal campo dell'Olimpico di Roma, prima del fischio d'inizio della sfida tra Juve e Inter, è stata Arisa. Elegantissima in un completo rosso, la cantante ha incantato i presenti allo stadio e tutti gli spettatori davanti alla televisione. All'occhio attento delle telecamere non è però sfuggito un piccolo incidente osé accaduto durante la sua performance. Mentre interpretava l'Inno, Arisa si è lasciata andare sbracciandosi con enfasi e rivelando la profonda scollatura sotto la giacca. Cantante pluripremiata, autrice, attrice e doppiatrice, scrittrice, conduttrice televisiva e ormai icona della musica italiana, Arisa ha dimostrato in questi anni di essere un'artista a 360° molto amata dagli italiani.