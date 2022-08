La Procura Figc apre un procedimento su Berardi

Procedimento disciplinare

Il Procuratore federale - acquisito agli atti il video diffuso sul web - ha avviato il procedimento "per il comportamento violento tenuto ai danni di un tifoso nei pressi dello stadio Braglia dopo la partita Modena-Sassuolo”. Berardi si è poi scusato sui social "Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani ed i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comortamento tale. Questo perché sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio" ha scritto l'esterno della nazionale in una storia Instagram, dicendosi "ferito in maniera profonda" e concludendo poi rinnovando le "scuse anche al tifoso della squadra avversaria".