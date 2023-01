Lazio-Bologna, probabili formazioni. Chance Maximiano e Sosa?

ROMA - Ottavi di finale per Lazio e Bologna, che si affrontano oggi all'Olimpico: esordio stagione nella competizione per la squadra di Sarri. In porta ci sarà Maximiano, in difesa Lazzari era squalificato a Reggio Emilia, può tornare titolare. Sarri non ha Gila, ancora ai box, non può fare altro che lanciare Patric e Romagnoli. A sinistra dovrebbe toccare ad Hysaj. A centrocampo. Marcos Antonio dovrebbe sostituire Cataldi. Giocherà uno tra Luis Alberto e Milinkovic. In corsa ci sono anche Vecino e Basic. Davanti è doppio ballottaggio Cancellieri-Romero e Zaccagni-Pedro, ne servono due per affiancare Felipe Anderson, vice Immobile. Nel Bologna ci sarà Orsolini, giocherà Skorupski ci sarà anche Sosa dal primo minuto. Chance per Moro? Così Thiago Motta: "Può fare tutto. Abbiamo un centrocampista in grado di ricoprire tre ruoli".