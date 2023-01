Lazio-Bologna diretta 1-0: Felipe Anderson in gol!

Orsolini in profondità, in caduta con il mancino calcia forte: pallone in curva. Prima potenziale occasione per la squadra di Thiago Motta.

Emozione all'Olimpico prima del fischio d'inizio del match tra Lazio e Bologna, quando va in scena il tributo per il grande Sinisa Mihajlovic. Qui tutti i dettagli.

Zaccagni si mette in proprio partendo dall'out di destra, poi una volta in area sgancia un destro centrale e rasoterra: Skorupski blocca a terra senza particolari problemi.

Errore di Sosa con Pedro in pressione in area , palla in mezzo e tocco vincente di Felipe Anderson per il gol che vale il vantaggio! Lazio avanti.

I numeri di Lazio-Bologna

Lazio e Bologna si sono affrontate 10 volte in Coppa Italia; dopo il successo dei biancocelesti nel primo incrocio del 7 aprile 1960, i rossoblù sono rimasti imbattuti, grazie a sei successi e tre pareggi – tuttavia, la sfida più recente risale all’agosto 1989.

Le parole di Marcos Antonio

"Il nostro obiettivo è vincere per andare avanti. Siamo pronti per questa sfida che vogliamo vincere. Dobbiamo giocare tutti insieme per provare ad arrivare in fondo. La sfida di oggi è importante, anche se è sempre difficile vincere un trofeo. Sto lavorando bene, sono pronto per aiutare la squadra". Ha parlato così Marcos Antonio nel pre partita ai microfoni di Lazio Style Channel.

Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaro, Sosa, Lykogiannis; Schouten; Orsolini, Dominguez, Moro, Aebischer, Barrow.

Dove e a che ora vedere Lazio-Bologna orari e canali

Lazio-Bologna, è il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Italia 1 in chiaro. Sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

La Lazio sfida il Bologna agli ottavi di Coppa Italia

Lazio-Bologna partita da dentro o fuori. I biancocelesti all'Olimpico vanno a caccia dei quarti di finale di Coppa Italia contro la squadra di Thiago Motta, già sconfitta ad agosto nella prima giornata di campionato. Il grande assente della serata sarà Ciro Immobile, out per un infortunio muscolare. Ne avrà per 15-20 giorni. Prima del fischio d'inizio, fissato per le ore 18, ci sarà l'occasione per celebrare ancora una volta Sinisa Mihajlovic. Ex giocatore laziale ed ex tecnico bolognese, la cui famiglia sarà presente allo stadio.

