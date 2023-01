Lazio, Milinkovic: "Pensiamo al Milan che è in crisi. Sinisa..."

ROMA - "Siamo entrati bene in partita. Abbiamo visto quello che è successo nelle altre gare e questo e ci ha dato una mano, ci ha dato la mentalità giusta per entrare in campo bene e far vedere che oggi volevamo vincere e andare avanti". Sergej Milinkovic-Savic, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato così l'1-0 rifilato al Bologna e la qualificazione ai quarti. Il Sergente ha poi continuato: "Mi spiace non fare gol da un po’, quando segno è sempre bello e mi dà motivazione in più. Ma è importate vincere e andare avanti. Oggi ho sbagliato un’occasione che doveva essere gol. Dobbiamo andare avanti con questa mentalità, sono due vittorie di fila, ora martedì proviamo a portare a casa la terza. Omaggio a Mihajlovic? Eravamo nel tunnel e non abbiamo visto, ma vedrò dopo quello che è successo. Io conoscevo Sinisa molto bene. Siamo tutti dispiaciuti, ma andiamo avanti e mando un pensiero alla famiglia. In quel Lazio-Bologna, lui mi disse: "Fermati!”. Eravamo 3-3 e a loro serviva un punto, noi eravamo dispiaciuti e loro contenti. Milan? È in crisi, ma anche noi all’inizio dell’anno lo eravamo, non credo che sarà una partita facile".