Lazio, riscossa Maximiano: "Ho dubitato delle mie qualità. Vi racconto i primi mesi"

ROMA - Dal Bologna al Bologna, sempre dentro la stessa area di rigore. Luis Maximiano è tornato titolare dopo l'esordio da incubo durato appena 5' per via dell'espulsione. Mesi difficili, sempre in panchina, poi la chance in Coppa Italia e le buone risposte date nella serata che ha portato la Lazio ai quarti di finale. Il portiere ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato a cuore aperto: "Credo che la vita ti dia sempre una seconda opportunità, ho passato cinque mesi molto difficili anche per la mia famiglia. Sono felice di essere tornato in campo, a giocare per la mia squadra. Quanto vale oggi? La verità è che è stato difficile. I primi tempi non stavo così bene perché era tutto nuovo, l’allenatore dei portieri mi chiedeva cose diverse da quelle a cui ero abituato. Non parlavo bene e non capivo tanto, è stato un momento complicato. Però quando sono più tranquillo e va tutto bene lavoro sempre al massimo come ho fatto in tutta la carriera. Sono molto giovane, credo che se lavori bene poi giochi bene".