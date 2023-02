Coppa Italia Roma-Cremonese, dove vederla in tv

ROMA - Allo stadio Olimpico la Roma di Mourinho affronta la Cremonese di Ballardini nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: fischio d'inizio alle 21, dirige l'incontro l'arbitro Fabbri . La vincente incontrerà in semifinale la vincente di Fiorentina-Torino.

Partita: Roma-Cremonese

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity

Dove e a che ora vedere Roma-Cremonese orari e canali

Roma-Cremonese è il match valido per i quarti di fnale di Coppa Italia ed è in programnma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Canale 5 in chiaro. Sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Roma-Cremonese in Diretta: la cronaca

Seconda apparizione stagionale per la Roma di Mourinho nella competizione: nel turno precedente i giallorossi hanno eliminato il Genoa. La Cremonese arriva dall'exploit della vittoria contro il Napoli agli ottavi e aveva superato in precedenza Ternana e Modena. Qui le probabili formazioni.

Roma-Cremonese, segui la diretta sul nostro sito

Segui tutta la Serie A su DAZN, attiva ora