Lazio, la probabile formazione anti-Juve: i dubbi di Sarri

FORMELLO - Rifinitura e partenza, la Lazio va a Torino per la sfida contro la Juve di Coppa Italia. Sarri si porta dietro tanti dubbi. Qualche cambio lo farà in previsione anche del match con il Verona di lunedì prossimo. Allenamento chiuso con una certezza: Ciro Immobile è completamente recuperato e si candida ad una maglia da titolare. Con lui in attacco pronti Felipe Anderson e Zaccagni. Pedro, gestito negli ultimi giorni, partirà dalla panchina e sarà pronto a dare al cambio a Ciro.