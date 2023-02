Lazio, Immobile e la voglia di Juve: ecco tutti i numeri

ROMA - Scalpita e non vede l’ora di giocare. Ciro Immobile in pole per una maglia da titolare nel match di Coppa Italia contro la Juve. La lesione di primo grado alla coscia è un ricordo lontano, lui vorrebbe giocare dal primo minuto. Autonomia sicuramente limitata, ma Sarri ci pensa. Il bomber della Lazio ha saltato le ultime tre sfide con i bianconeri. L’ultima disputata risale al 6 marzo 2021. Polpaccio, caviglia, coscia: gli infortuni lo hanno frenato, ora ha voglia di fare gol e trascinare la squadra in semifinale.

I numeri di Ciro con la Juve

Immobile in carriera ha affrontato la Juve 19 volte. Il bilancio recita: 4 vittorie, 1 pareggio e 14 sconfitte. Sono 6 i gol segnati e 2 gli assist. Due volte ha sfidato i bianconeri con la maglia della Lazio in finale di Supercoppa ed entrambe le volte ha trionfato. Solo uno invece il precedente in Coppa Italia: finale 2016/2017 e 2-0 per la Signora. Non segna dal 4 gennaio, i maledetti infortuni stanno frenando la sua stagione. Ora non vede l’ora di far gol contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. La Lazio conta su di lui.