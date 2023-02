Coppa Italia Juve-Lazio, probabili formazioni. Tocca a Vecino?

TORINO - Juve avanti con il 3-5-1-1, con Chiesa alle spalle del bomber serbo Vlahovic, che torna titolare a 100 giorni dall’ultima volta, ovvero dalla notte del crollo europeo in casa del Benfica. A centrocampo, oltre a Cuadrado, toccherà a Kostic sulla sinistra, a Locatelli in regìa, con Rabiot e Fagioli mezzali. La difesa, invece, torna ad essere interamente brasiliana con Danilo-Bremer-Alex Sandro davanti a Perin, portiere di coppa. Qui Lazio: Immobile dovrebbe giocare dall’inizio e sino a quando riuscirà a reggere, con Pedro o Zaccagni a completare il tridente. Di sicuro, da esterno, giocherà Felipe, il più in forma. Serviranno i suoi colpi per illuminare la notte gelida dell’Allianz. Tra i pali Maximiano, Lazzari è annunciato titolare, Patric dovrebbe sostituire Romagnoli o Casale, Hysaj o Marusic completeranno la linea arretrata, Cataldi in regìa e Vecino prenderà il posto di Luis Alberto o Milinkovic.