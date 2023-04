Cremonese, Ballardini: "Se elimini Napoli e Roma vuol dire che..."

CREMONA - Alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Cremonese, Davide Ballardini: "La Coppa Italia è una bella vetrina che ci siamo guadagnati eliminando Napoli e Roma. Contro la Fiorentina servirà una grande partita, con personalità e voglia di mettere in difficoltà gli avversari". Sugli indisponibili in vista della sfida ai viola: "Non ci saranno Okereke, Ferrari, Chiriches e Acella". Sugli avversari: "Nutriamo grande rispetto nei confronti della Fiorentina, a noi però quello che fanno gli altri interessa il giusto. Noi ce la possiamo giocare senza particolari poblemi. Iniziamo dal non commettere gli stessi errori fatti in campionato con la Fiorentina“. Allo Zini domani la Cremonese sarà sostenuta dal suo caloroso pubblico: "Sento una grande carica ogni volta che guardo lo stadio. Noi proveremo in tutti i modi di fare una partita importante anche per i nostri tifosi".