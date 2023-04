Fiorentina, Italiano: "La finale? L'obiettivo è grande. Sulla Cremonese..."

FIRENZE - "Siamo estremamente soddisfatti per aver raggiunto questa semifinale. Come tutte le partite importanti deve essere preparata nella maniera più attenta e concentrata possibile. L'anno scorso ci è andata male, adesso ce la metteremo tutta". Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina , Vincenzo Italiano , ai canali ufficiali del club viola, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Cremonese di Ballardini . "Sarà tutta un'altra storia rispetto alla gara di campionato - prosegue Italiano - . Si tratta di preparare una doppia sfida, quella di domani sarà solo il primo tempo. Andremo lì a far valere le nostre qualità ben conoscendo la forza e la qualità della Cremonese".

Italiano ha analizzato il periodo di forma della sua squadra: "I ragazzi stanno bene, soprattutto mentalmente. Le ultime vittorie ci stanno dando tantissimo. Abbiamo pochi allenamenti, quindi le partite le sfruttiamo per migliorare. Abbiamo qualche acciaccato e qualcuno con qualche linea di febbre. Domani vedremo come affrontare la partita. Gli undici titolari daranno l'anima, chi entrerà darà man forte". Sulla Cremonese: "Credo che la Cremonese farà di tutto pur di arrivare in finale, come lo vogliamo noi. Non so cosa pensino o come ragionino. Sappiamo solo che quando c'è in palio una finale l'obiettivo è grande".

Sul calendario fitto di impegni: "Avremo 9 partite in 30 giorni e non sono semplici da gestire. Da quest'anno ci siamo adattati bene, siamo cresciuti affrontando sempre impegni ravvicinati. Siamo maturati, gestiremo energie e forze".