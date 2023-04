Juve-Inter, il motivo che ha scatenato la rissa dopo il rigore di Lukaku

TORINO - Non s'è chiusa benissimo Juve-Inter , anzi è finita proprio male. Un brutto spettacolo, non degno del livello della partita. I fatti: a pochi secondi dalla fine, in pieno recupero quindi, all'arbitro Massa non è sfuggito il fallo di mano di Bremer in area di rigore e ha fischiato il penalty. Dal dischetto è andato Lukaku che ha spiazzato Perin e ha pareggiato, fissando sull'1-1 il risultato finale. Poi è successo il finimondo...

Il motivo della rissa

Non appena il mancino di Big Rom ha gonfiato la rete sotto la curva della Juventus, il belga ha esultato come fatto anche in nazionale e in altre partite con l'Inter, portando l'indice sulla bocca per zittire e simulando con l'altro mano un saluto militare. Il tutto in faccia ai tifosi bianconeri, che non l'hanno presa bene. In un attimo l'esultanza di Lukaku ha scatenato la reazione dei giocatori della Juve, accendendo la rissa. Massa è intervenuto e ha espulso (doppio giallo) la punta di Inzaghi.