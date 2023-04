Diretta Juve-Inter: ora LIVE la partita di oggi

21:24

24' - Calcio d'angolo per la Juve

Batte Cuadrado dopo che Bastoni l'ha messa in angolo. Bella palla per Vlahovic che però di destro non riesce a impattare la palla.

21:17

17' - Attacca l'Inter

Partita per il momento su ritmi molto lenti. Giro palla dell'Inter fuori dall'area di rigore con la Juve che copre bene gli spazi e si affida alle ripartenze di Vlahovic e Di Maria

21:04

4' - Contropiede Juve

Contropiede per la Juventus innescato sull'asse Locatelli-Vlahovic. Palla che poi arriva a Di Maria, salta un difensore dell'Inter, calcia ma Handanovic la devia in calcio d'angolo. Nulla di fatto sul corner.

21:03

2' - Calcio d'angolo per l'Inter

Darmian si presenta sul corner cerca la soluzione corta per Dimarco che la mette in mezzo ma spazza Locatelli

21:00

1' - Comincia Juve-Inter

Calcio d'inizio all'Allianz Stadium, è iniziata Juve-Inter. Primo possesso per i nerazzurri.

20:40

Inter, le parole di Marotta

Per l'Inter nel prepartota ha parlato l'ad Beppe Marotta. "Si esce da questo periodo con la compatezza e l'unione. Sono le terapie migliori. L'allenatore giustamente è il leader del gruppo. Abbiamo fiducia ancora in Inzaghi, un rapporto pluriennale. Oggi ci troviamo davanti a tre obiettivi diversi e stasera ci giochiamo tanto. Abbiamo performance discontinuee in campionato e dobbiamo ritrovare la continuità qui. Questa squadra e questo allenatore hanno fatto un cammino importante. Per noi immaginare fuori dalla Champions vuol dire rivedere tutti i piani. Tutta la dirigenza è compatta con la squadra. Quando l'avversario è di alto livello i giocatori si caricano da soli, mentre quando vai a giocare in campionato contro quelle che sono sulla carta inferiori a te hai tutto da perdere e poco da guadagnare. Allegri è stato bravo a gestire un periodo difficilissimo per il club".

20:30

Juve, Allegri: "Stiamo crescendo"

Ai microfoni di Mediaset Infinity ha parlato Massimiliano Allegri: "Giochiamo contro una squadra veramente forte. Sarà una partita complicata, ci giochiamo il passaggio in due gare. Dobbiamo fare attenzione e giocare con grande rispetto e tanta umiltà. Stiamo crescendo. Questa è una delle prime partite decisive di aprile, poi ne avremo quattro. Puntiamo a riempire di partite il mese di maggio. Mi aspetto tanto da tutti, non solo Vlahovic. Già contro l'Inter in campionato aveva fatto una bella partita. Dobbiamo isolarci dal contesto extra campo".

20:25

Inter, parla Gosens

Anche Robin Gosens è intervenuto nel pre partita: "Dobbiamo essere positivi, è una partita fondamentale che può cambiare la nostra situazione. Dobbiamo essere uniti per fare un risultato importante e riprenderci per le prossime gare che saranno ancora più importanti. Le voci ci sono sempre. Qui all'Inter dobbiamo sempre vincere. Ma il casino l'abbiamo combinato tutti. Soprattutto i tifosi meritano l'Inter che tutti conosciamo".

20:20

Juve, le parole di Locatelli

Nel prepartita ai microfoni di Mediaset Infinity ha parlato Manuel Locatelli: "Pensiamo solo al campo, siamo pagati per quello. Dobbiamo sudare per questa maglia".

20:15

Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia

Quella tra Juventus e Inter sarà una partita importante non solo a livello sportivo, ma anche per quello economico. Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia? Clicca QUI per scoprirlo

20:00

Juve-Inter, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

19:55

Del Piero torna allo Stadium

Si era rivisto all'Allianz Stadium nell'ultima partita di campionato vinta contro l'Hellas Verona. Ma Alex Del Piero ha deciso di prolungare la sua permanenza a Torino e di ripresentarsi davanti a quelli che saranno per sempre i suoi tifosi. Clicca QUI per i dettagli

19:45

Coppa Italia, il percorso di Juve e Inter

La squadra di Allegri arriva alla sua quarta semifinale di Coppa Italia consecutiva dopo aver eliminato il Monza agli ottavi e la Lazio ai quarti di finale. Mentre l'Inter, campione in carica del trofeo, ha prima eliminato il Parma poi l'Atalanta con una vittoria di misura a San Siro.

19:40

Tra poco in campo Juve e Inter

Manca poco al fischio d'inizio di Juventus-Inter, partita valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Fischio d'inizio in programma all'Allianz Stadium alle ore 21.

Torino - Allianz Stadium