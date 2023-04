Lukaku esulta sotto la curva della Juve: la frase urlata ai tifosi dopo il gol

TORINO - Gol del pari, esultanza in faccia agli juventini, espulsione e rissa, Juve-Inter s'è infiammata in pieno recupero. La rete su rigore dell'1-1 di Lukaku al 95' ha salvato Inzaghi, regalandogli un pareggio allo scadere, ma poi ha acceso il finimondo: il belga ha esultato sotto la curva della Juve, zittendola e scatenando la maxi rissa in campo .

Furia Lukaku

Dopo aver spiazzato Perin dal dischetto, Lukaku ha portato l'indice sulla bocca e con l'altra mano ha simulato il saluto militare, un'esultanza già fatta anche in nazionale con il Belgio. Stavolta però l'ha dedicata alla curva della Juventus, sfidandola dopo il gol e urlando "muto, muto" per vendicarsi di alcuni cori subiti in precedenza. I giocatori bianconeri hanno accerchiato l'attaccante, difeso dai suoi compagni, e lì è nato il caos. L'arbitro Massa ha provato a sedare il parapiglia, poi ha ammonito per la seconda volta Big Rom (primo giallo per un brutto fallo su Gatti), mostrandogli il rosso. Salterà il ritorno a San Siro.