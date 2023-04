Juve-Inter, i titoli nella coda

Ottanta minuti di noia o quasi. Poi succede di tutto . La coda della partita diventa la parte più succosa (l’unica) di un derby d’Italia giocato su buoni ritmi, grande agonismo, ma con poche emozioni. Poi Cuadrado e Lukaku animano un finale che si trascina in un rissa (con tre esplulsi) che conferma ancora una volta che Juve-Inter non è una partita come le altre per nessuno.

Il riscatto di Lukaku per Inzaghi

Lukaku in un colpo solo ha regalato all’Inter molte più chance di arrivare in finale di Coppa Italia e ha tolto sulle spalle del traballante Inzaghi un ulteriore macigno. Proprio lui, l’uomo più criticato nell’ultima sconfitta nerazzurra contro la Fiorentina in campionato, trasforma un rigore in cui la palla pesa cento chili, dimostrando che non starà vivendo la sua stagione migliore, ma di certo non gli manca il carattere. E questa è una buona notizia per l'Inter: serve ritrovare il miglior Lukaku per invertire la pessima rotta dell'ultimo periodo.