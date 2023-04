Juve-Inter, Barella e Chiesa da esempio: il loro gesto è virale

L'abbraccio tra Chiesa e Barella durante la rissa

Federico Chiesa e Nicolò Barella hanno osservato tutto a debita distanza, con il bianconero che ha appoggiato il braccio destro sulla spalla del centrocampista nerazzurro. Un gesto d'affetto, in netta contrapposizione rispetto a quanto stava accadendo in campo dopo il pareggio di Lukaku, i cori razzisti, il pugno di Cuadrado ad Handanovic e il parapiglia tra le due squadre. Un gesto d'affetto da parte di due amici che non è passato inosservato, rivelandosi una sorta di "spot" per come dovrebbe essere vissuto il calcio.