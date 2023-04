Cancellare la squalifica di Lukaku come segno di civiltà e crescita

L'arbitro Massa ha espulso Lukaku per l’eccessiva esultanza davanti ai tifosi juventini presenti nel primo anello della Tribuna Sud: non ha dato il giusto peso alle offese e ad altre porcherie verbali indirizzate in precedenza al centravanti dell’Inter. Ieri, basandosi su un referto concettualmente sbagliato, Gerardo Mastrandrea non ha potuto fare altro che applicare alla lettera il regolamento, confermando in primo grado la giornata di squalifica, effetto dell’espulsione. Il 59enne Mastrandrea, erede del leggendario Tosel, è lo stesso giudice sportivo che sei anni fa si occupò del caso Muntari: il centrocampista, allora al Pescara, fu bersaglio di cori razzisti da parte dei tifosi del Cagliari e, in seguito alle plateali proteste per la mancata sospensione della partita, prese il rosso. In secondo grado la Corte d’appello accolse il ricorso del ghanese togliendogli la squalifica.