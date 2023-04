Bufera Landucci-Spalletti, il commento di Allegri: "Le lamentele non portano a niente"

TORINO - Vigilia di Coppa Italia in casa Juve : mercoledì sera a San Siro (calcio d'inizio alle 21) i bianconeri sfideranno l' Inter di Inzaghi nel quarto atto stagionale del derby d'Italia , valido per il ritorno della semifinale: si riparte dall'1-1 del match di andata allo Juventus Stadium. L'allenatore della 'Vecchia Signora', Massimiliano Allegri , ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Rivivi la diretta.

15:20

"Paredes si interroga sul futuro: la Juve lo scarica e il PSG..."

Il centrocampista argentino dovrebbe fare rientro a Parigi dopo la conclusione dell'esperienza bianconera. (LEGGI TUTTO)

15:10

Insulti di Landucci a Spalletti dopo Juve-Napoli: arrivata la decisione del giudice sportivo

I provvedimenti per il vice allenatore bianconero e la società dopo la sfida di domenica. (APPROFONDISCI)

15:00

Lukaku, troppa grazia

L’annullamento della squalifica per la Coppa Italia carica Romelu: due gol a Empoli, Juve nel mirino. (LEGGI TUTTO)

14:50

Inter-Juventus, arbitra Doveri

Sarà il direttore di gara della sezione di Roma a dirigere il ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma mercoledì alle ore 21 a San Siro. Gli assistenti sono Meli e Alassio, quarto ufficiale Mariani. Al Var Di Paolo, avar Di Martino.

14:40

Juve, in semifinale sei una sentenza

La 'Vecchia Signora' ha sempre superato il turno nelle cinque semifinali di Coppa Italia disputate contro l’Inter (nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21). Più nel dettaglio, i bianconeri sono rimasti imbattuti in nove di queste dieci sfide (4 vittorie e 5 pareggi).

14:30

Juve-Napoli, Landucci contro Spalletti: "Ti mangio il cuore, pelato"

I bianconeri preparano la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter ma a tenere banco nelle ultime ore è la frase shock del vice di Allegri contro il tecnico azzurro. (LEGGI TUTTO)

14:23

Termina la conferenza stampa di Allegri

Si conclude qui la conferenza stampa del tecnico bianconero alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.

14:22

Allegri: "Milik? Vediamo. Kean out". Su Di Maria e la finale...

L'allenatore della Juventus riflette sul probabile undici che scenderà in campo a San Siro: "Domattina vedrò, se Milik ha recuperato dalle fatiche potrebbe giocare. Kean è fuori sicuro, speriamo di riaverlo in una decina di giorni. Tra Milik, Chiesa e Di Maria domani decido se possono giocare tutti e tre o solo due, perché poi ho bisogno anche dei cambi. Di Maria? E' un giocatore importante su cui ci appoggiamo molto". Sul possibile approdo in finale di Coppa Italia: "Sarebbe il raggiungimento di un obiettivo. Faremo il possibile per arrivarci, se non ci arriveremo saranno bravi gli altri. Pensiamo a sistemare queste robe qui, preso gol al 93' da Inter e Napoli. In campionato non siamo riusciti a scollinare i 60 punti, abbiamo Roma e Milan a tre punti in classifica. Arrivare tra le prime quattro e possibilità di arrivare secondi, così da giocare la Supercoppa. Non possiamo fare l'impossibile, con serietà e lavoro".

14:20

Allegri: "Dobbiamo essere più concentrati nei finali di partita"

"Tutti gli anni lavoriamo per i trofei. Stiamo facendo un buon lavoro, sono stati inseriti tanti giovani. Vedendo quello che hanno deciso d'ora in avanti uno di 22 anni può essere chiamato giovane, ma questo fa parte del movimento italiano. Credo ci siano tante cose da sistemare, ma per sistemare bisogna decidere e quindi non decide mai nessuno. L'ho detto prima, l'altra sera dovevamo essere più concentrati sul finale".

14:19

Allegri e le raccomandazioni ai suoi dopo le scaramucce dell'andata

"Dobbiamo continuare a comportarci bene, se abbiamo sbagliato alzandoci dalla panchina cercheremo di evitare perché il nostro deve essere un comportamento esemplare. Domani deve essere una partita serena, spero che tutto vada liscio perché alla fine è una partita di calcio".

14:17

Allegri sul futuro alla Juve: "Ho due anni di contratto"

"Io ho un contratto di due anni, sono un privilegiato a lavorare alla Juventus. Lavorare sette anni qui è per poche persone. Poi nell'arco della vita ci sono momenti di difficoltà in cui le cose non vanno bene, bisogna avere le idee chiare nel rettare il futuro. Io sono un aziendalista quando faccio parte di una società, dobbiamo pensare a finire bene il campionato. Però bisogna avere le idee chiare sulla stagione prossima e la Juventus deve programmare il futuro, sapendo che bisogna tornare a vincere. Ci metteremo sicuramente tutto l'impegno possibile".

14:15

Allegri: "Lite Landucci-Spalletti? Le lamentele non portano punti..."

Sul bollente finale di gara contro il Napoli, Allegri afferma: "Noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo, continuare a comportarci come abbiamo fatto per quello che succede fuori dal campo. Le lamentele non portano da nessuna parte. Noi difficilmente ci siamo mai lamentati, fa parte del mio modo di pensare. Dobbiamo proseguire così perché non dobbiamo avere dispendio di energie, le lamentele non portano punti e bisogna accettare nel bene o nel male quello che succede. Dobbiamo essere arrabbiati perché abbiamo lasciato un punto sul campo, il gol è responsabilità nostra".

14:13

Allegri su Miretti e Pogba

"Stanno tutti abbastanza bene. Dopo un periodo di appannamento. Miretti sta tornando in una buona condizione ma è normale e ha già fatto tante partite. Così come Iling, che a Lecce si era fatto male. Mi sembra di nuovo centrato. Ma fa parte di un percorso di crescita di questi ragazzi più giovani". Sulla possibilità che Pogba possa partire titolare, Allegri risponde così: “Sta meglio, domani potrà fare un pezzetto di partita”.

14:10

Allegri: "Vlahovic? Difficilmente ci sarà"

L'allenatore della Juventus annuncia un'importante defezione dell'ultim'ora: “In difesa decido domani, gioca Perin sicuro. Oggi Vlahovic ha avuto una distorsione alla caviglia quindi difficilmente ci sarà domani”.

14:08

Allegri si aspetta una partita simile all'andata

“È sempre Inter-Juventus, bellissima partita. Entrambe si giocano la finale quindi sarà una bella serata di sport, speriamo di andare in finale. Faremo il possibile”.

14:05

Inizia la conferenza stampa di Allegri

Il tecnico bianconero è arrivato in sala stampa: conferenza al via.

14:00

Juve, Allegri ritrova due titolari per l'Inter

Le condizioni dei bianconeri in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. (LEGGI TUTTO)

13:55

Juve, arrivano 171 Daspo per i cori razzisti a Lukaku: i dettagli

I provvedimenti sono giunti al termine delle indagini promosse dalla Digos di Torino dopo il match d'andata allo Stadium. (APPROFONDISCI)

13:50

Juve, ostacolo Inter in Coppa Italia

I nerazzurri sono rimasti imbattuti in 11 delle ultime 13 sfide contro la Juventus nella coppa nazionale (5 vittorie, 6 pareggi). I due successi bianconeri nel periodo sono però entrambi arrivati in semifinale (gennaio 2016 e febbraio 2021).

13:45

Juve, obiettivo finale

I bianconeri potrebbero raggiungere la finale di Coppa Italia per la quarta stagione di fila. Fin qui solo tre formazioni ci sono riuscite: la stessa Juventus (tra il 2014/15 e il 2017/18) più Inter e Roma (entrambe tra il 2004/05 e il 2007/08).

13:41

Allegri e la frase urlata alla panchina del Napoli sullo Scudetto: il video è virale

Sui social è spuntato un video del tecnico bianconero al triplice fischio della sfida allo Stadium, dove attacca gli azzurri in modo particolare. (LEGGI TUTTO)

13:40

Allegri in conferenza stampa

L'allenatore della Juventus risponderà alle domande dei giornalisti dalla sala stampa dello Juventus Stadium a partire dalle ore 14.

Torino, Juventus Stadium