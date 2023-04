Insulti di Landucci a Spalletti dopo Juve-Napoli: arrivata la decisione del giudice sportivo

Arrivano sanzioni per la Juve e un suo tesserato . È uscito il comunicato del Giudice Sportivo relativo alla 31^ giornata di Serie A. Al suo interno rientrano anche i provvedimenti per quanto riguarda la partita tra i bianconeri e il Napoli , in particolare per il finale di gara ricco di tensioni . La Juve ha ricevuto una multa di 15mila euro per un coro rivolto dai tifosi all'arbitro. Anche Marco Landucci , vice-allenatore bianconero, è stato sanzionato con un'ammenda da 5mila euro per "aver rivolto epiteti offensivi" a Spalletti.

Juve-Napoli, multe per la società bianconera e Landucci: il comunicato del giudice sportivo

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo con la sanzione per Landucci: "SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 per LANDUCCI Marco (Juventus): per avere, al termine della gara, nell'area spogliatoi, rivolto all'allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".

Anche la Juve ha ricevuto una multa di 15mila euro per dei cori da parte dei tifosi rivolti all'arbitro e ai supporters del Napoli. Questa la nota del giudice sportivo: "Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".