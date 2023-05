Fiorentina-Inter, i palloni dei gol verranno messi in una teca: il motivo

E' in programma stasera la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter . Dopo esser stati ricevuti da Mattarella al Quirinale infatti, Italiano e Inzaghi hanno fatto, alla vigilia della gara, le consuete conferenze pre partita svelando le loro sensazioni. A poche ore dalla sfida è emerso però un altro dettaglio sulla partita...

Il futuro dei palloni segnati in Fiorentina-Inter

Cosa ne sarà dei palloni che entreranno in rete? Verranno rinchiusi in una teca per permettere ad alcuni appassionati di poterle acquistare nei giorni successivi alla partita. La possibilità sarà offerta esclusivamente ai possessori di "Fan Token" (gettoni virtuali) che potranno partecipare all'asta che si svolgerà sull'app "Socios.com".