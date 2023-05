Fiorentina-Inter, Dzeko contesta la sostituzione: scontro con Inzaghi

Faccia a faccia tra Simone Inzaghi ed Edin Dzeko durante la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Al 58', con i nerazzurri in vantaggio per 2-1 (grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, che ha ribaltato l'iniziale vantaggio viola siglato da Gonzalez), il tecnico nerazzurro ha richiamato in panchina l'ex centravanti della Roma, sostituendolo con Lukaku.