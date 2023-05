Inter, la gioia di Inzaghi: "Volevamo questa coppa"

ROMA - Grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, l'Inter batte 2-1 in rimonta la Fiorentina e porta a casa la nona Coppa Italia della sua storia. Simone Inzaghi, che festeggia il quarto trofeo in due anni da quando guida il club nerazzurro (due Coppe Italia e due Supercoppe italiane), festeggia: " Sono contento, abbiamo vinto una Coppa che volevamo. Volevamo confermare il trionfo dello scorso anno, abbiamo giocato contro una squadra di valore che ci ha impensierito tantissimo".

Inzaghi e il pensiero alla Champions League

I nerazzurri sono stati costretti a recuperare dopo l'iniziale rete segnata da Nico Gonzalez. "Abbiamo sbagliato l'approccio, poi i ragazzi sono rimasti in partita nonostante il gol subito, abbiamo segnato e poi loro sono risaliti". L'Inter festeggia il secondo trofeo stagionale (dopo la Supercoppa italiana vinta in finale con il Milan). Ora la testa è tutta sulla finale di Champions League contro il Manchester City (che oggi ha pareggiato con il Brighton di De Zerbi 1-1 in Premier League): "Vogliamo giocarci tutto al meglio, mancano due gare di campionato e ad Istambul sarà una grande partita".