Diretta Lazio-Genoa ore 21: probabili formazioni, streaming e dove vederla in tv

Lazio-Genoa: orari e canali

La gara tra Lazio e Genoa è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Canale 5 (in chiaro) e Infinity.

Dove vedere Lazio-Genoa in diretta TV

Lazio-Genoa sarà visibile in diretta tv su in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Lazio-Genoa in streaming

La partita Lazio-Genoa sarà visibile in streaming accedendo all'app di Infinity. Per seguirla basterà scaricare l'app della piattaforma sui propri dispositivi mobili, oppure collegarsi al sito ufficiale e selezionare la diretta di Canale 5.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Sepe; Hysaj, Patric, Gila, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Kamada; F. Anderson, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri. A disposizione: Provedel, Mandas, Lazzari, Marusic, Ruggeri, Kamenovic, Rovella, Isaksen, Gonzalez, Immobile, Sana Fernandes. Indisponibili: Casale, Romagnoli, Luis Alberto. Squalificati: Zaccagni. Diffidati: nessuno.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vogliacco; Sabelli, Thorsby, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Vasquez, Matturro, Haps, Hefti, Jagiello, Kutlu, Galdames, Puscas, Fini. Indisponibili: Bani, Ekuban, Gudmundsson, Strootman. Squalificati: Frendrup, Matturro.

Lazio-Genoa in diretta, la cronaca

In casa Lazio Sarri vara il turnover, con il caso Vecino appena deflagrato. Il centrocampista, infatti, è stato escluso dai convocati e si allena da solo dopo quella che la società ha definito "motivi disciplinari". Sulle fasce entrano Lu. Pellegrini e Hysaj, a centrocampo Cataldi e Kamada, in attacco torna titolare Castellanos. Nel Genoa Gilardino conferma il tandem d'attacco Messias-Retegui, Vogliacco dal 1' in difesa assieme a De Winter e Dragusin. Regia affidata all'ex biancoceleste Badelj.

