Lazio, retroscena Vecino: escluso e punito, ecco cosa è successo

ROMA - Vecino escluso e punito. Lo hanno mandato a casa, anzi ieri si è allenato da solo e di mattina, qualche ora prima che Sarri e la squadra scendessero in campo per la rifiniura. Non verrà impiegato stasera all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa. La Lazio, in serata, ha fatto chiarezza attraverso un comunicato: «Non convocato per motivi disciplinari». Si parla di atteggiamenti sbagliati e di brutte risposte, avrebbe mancato di rispetto, non si è capito bene se nei confronti di un componente dell’area tecnica, come è trapelato dagli uffici di Formello: la materia era grigia, non ben identificata. Toccherà anche al giocatore e al suo procuratore, se vorranno, fare chiarezza. Sarri si è allineato, non è chiaro sino a che punto abbia condiviso la scelta, attribuitagli dall’ufficio stampa. Dalla società hanno fatto sapere che era il caso di intervenire, Lotito aveva già preannunciato l’ipotesi di provvedimenti, il diesse Fabiani non ha preso le distanze, anzi ha certamente condiviso, sposato e caldeggiato la linea punitiva. Un dato è certo: all’uruguaiano non sarebbe stato imputato scarso impegno in partita o in allenamento, il cattivo rendimento o una prestazione sbagliata non possono entrare nell’agenda di un dirigente, sarebbe da superficiali solo pensarlo o scriverlo (come peraltro ieri è successo a qualcuno ma il calcio è un’altra cosa). L’uruguaiano avrebbe risposto male, atteggiamento non tollerabile. E la società, delusa per l’andamento del campionato ma qualificata in Champions (altri 19 milioni di ricavi dopo i 40 iniziali), è intervenuta. Il caso è esploso dopo l’allenamento di domenica a cui ha partecipato Vecino, impiegato solo negli ultimi 7 minuti più recupero con il Cagliari. Gli è stato comunicato che ieri si sarebbe allenato in orario differente dalla squadra.