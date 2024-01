Diretta Milan-Cagliari: segui la partita di Coppa Italia LIVE

Il Milan apre il suo 2024 sfidando il Cagliari in una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. È una gara secca: chi vince passa. Pioli fa parecchio turnover e spera nella vena realizzativa di Jovic. Ranieri risponde con la coppia d'attacco Petagna-Luvumbo.

17' Luvumbo ci prova

Ottima azione corale del Cagliari che porta Luvumbo a tirare da ottima posizione a centro area: il destro e centrale e non particolarmente forte, Mirante para senza problemi.

8' Risposta Milan immediata

Adlì dà una grande palla in profondità per Jovic che lascia partire un diagonale, risponde Radunovic che devia.

3' Subito Cagliari

Grande intervento di Mirante su Petagna: gli ospiti cominciano forte.

Inizia la partita

L'arbitro Prontera dà il via alla partita, calcio di inizio affidato al Cagliari.

Dove vederla

Milan-Cagliari sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Potete anche seguire la diretta testuale sul nostro sito.

Giroud lancia la sfida Scudetto

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic. Allenatore: Pioli

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Ranieri

Milano, San Siro