Scudetto, Giroud lancia la sfida a Inter e Juve. Poi l'indizio sul futuro

Entra nel vivo la corsa Scudetto , quando siamo ormai ad un passo dal giro di boa di questo campionato di Serie A. Duello Inter-Juventus vissuto a distanza dal Milan di Olivier Giroud , attualmente a -7 dai bianconeri e a -9 dai nerazzurri. Premiato come atleta dell'anno dalla rivista Le Dauphiné libéré, l'attaccante della nazionale francese punta alla clamorosa rimonta nel 2024, prima di pensare al suo futuro in Italia.

Giroud sulla corsa Scudetto: "L'Inter, la Juve e il mio futuro"

Così Giroud sulla corsa Scudetto, a pochi giorni dalla vittoria interna con il Sassuolo: "C'é tanta concorrenza, l'Inter e la Juve stanno facendo una grande stagione finora. Noi stiamo cercando di tenere il passo della locomotiva, restando in scia. Il mio futuro? Non guardo oltre questa stagione". Solo a fine campionato, dunque, sarà tempo di parlare di futuro per Giroud, in scadenza 2024. Fino ad oggi, 8 gol e 5 assist per lui in 15 partite disputate.