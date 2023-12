Rabiot e il retroscena sullo scudetto: “Avevamo visto l’Inter e sapevamo..."

Rabiot e la lotta con l'Inter per lo scudetto

Proprio l'Inter è stata al centro delle dichiarazioni di Rabiot, subito dopo il triplice fischio del match ai microfoni di Dazn: "Il pari dell'Inter? Sì, ieri avevamo visto la loro partita e sapevamo che potevamo accorciare. Credevamo nello scudetto già prima e ora, dopo questa vittoria, ci crediamo ancora di più. È un obiettivo per me e per tutta la squadra, ma la stagione è ancora lunga. Il gol? Non avevo ancora segnato allo Stadium, sono contento di averlo fatto davanti a questi straordinari tifosi. Anche loro ci credono, dobbiamo farlo anche per loro".

Rabiot e il futuro

Rabiot ha proseguito glissando sul futuro: "Mi trovo bene qui ma devo ancora ragionare e parlarne con la società. Ne parleremo più avanti, sono sereno e penso a godermi le partite".