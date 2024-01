Juve-Roma 1-0, Allegri batte Mourinho con un gol di Rabiot: rivivi la diretta

23:45

Il dato di Rabiot che esalta la Juve

Adrien Rabiot è il centrocampista della Serie A ad aver segnato più gol in tutte le competizioni a partire dall'inizio della scorsa stagione (14). Lo riporta Opta

23:34

"Sogniamo e lavoriamo per la Champions"

"Il proposito per il 2024 è essere felici. Arrivare in Champions sarebbe fantastico. Sogniamo e lavoriamo per ottenere questo traguardo"

23:33

Mourinho: "Se arriva un difensore? Non posso dirlo"

"Sono contento della crescita di N'Dicka. È un peccato che adesso va in Coppa D'Africa. È un orgoglio vedere anche Bove giocare con personalità in questo stadio. Il risultato poteva essere diverso, ma la realtà è questa: complimenti a loro. Se arriva un difensore? Non posso dirlo. In questo momento penso alla Cremonese che sarà senza N'Dicka"

23:25

Szczesny: "Questo è un gruppo che ha fame"

"A livello del gioco c'è ancora da migliorare. Non mi aspetto una Juve che faccia l'80% del possesso palla. Dobbiamo sfruttare le qualità dei calciatori che abbiamo davanti. Per sognare lo scudetto c'è molto da migliorare. A me piace la nostra rosa. La qualità c'è, così come lo spirito: questo è un mini scudetto. Questo è un gruppo fantastico che ha fame. Negli ultimi anni mancava"

23:21

Szczesny: "Dobbiamo sognare lo scudetto"

Szczesny a Dazn: "Abbiamo fatto un buon girone d'andata, possiamo arrivare a 46 punti che è un ottimo risultato. Non dobbiamo accontentarci. Siamo due punti dietro l'Inter e bisogna sognare lo scudetto. Non possiamo scappare dalla responsabilità di essere la Juventus e di giocare per gli obiettivi massimi"

23:19

Cristante: "Speriamo arrivi qualcuno"

"Abbiamo le potenzialità per stare davanti. Basta vincere un filotto di partite per ritrovarsi lì. Siamo ancora dentro ai giochi, gennaio è un mese importante. N'Dicka in Coppa d'Africa? Io ci sono in difesa, speriamo che arrivi qualcuno perché la coperta è corta"

23:16

Cristante: "Gli episodi sono decisivi"

"Abbiamo fatto una buona partita, ma gli episodi sono decisivi. Quando la Juve va in vantaggio diventa difficile recuperare, andiamo a casa con un po' di delusione"

23:13

Allegri: "Teniamo la Roma a distanza per la Champions"

"Questa vittoria ci consente di tenere la Roma a distanza, così come abbiamo allontanato le altre. 43 punti ti consentono di avere meno punti da fare per andare in Champions"

23:12

Allegri: "Non commento le parole di Acerbi"

"Non commento le parole di Acerbi. Il nostro percorso è diverso da quello dell'Inter. Siamo soddisfatti, senza guardare in casa degli altri"

23:07

Allegri: "Importante vincere. 43 punti sono tanti"

Allegri a Dazn: "Giocare contro la Roma non è mai semplice. Nel primo tempo abbiamo rischiato varie situazioni, però la squadra è stata compatta e unita. Nella ripresa abbiamo approcciato bene. Era importante vincere, soprattutto perché continuiamo ad allungare. 43 punti sono tanti"

22:59

Mourinho: "Ci è mancato solo il gol"

Mourinho a Dazn: "Abbiamo creato più di ciò che ci si aspetta contro il muro di Torino. Nel primo tempo siamo stati la squadra con più qualità di gioco. Ci sono state delle situazioni pericolose, gli abbiamo creato tanti problemi. È mancato il gol. Per noi è un peccato questo risultato. Sono contento della personalità dei calciatori, ma ciò che interessano sono i punti"

22:57

Juve, la frase urlata da Allegri

Allegri ha dato una indicazione ben precisa ai calciatori nel corso del match con la Roma. Leggi tutto

22:53

Rabiot: "Futuro? Dobbiamo ragionare"

Rabiot a Dazn: "Sul futuro devo ancora ragionare. Mi trovo bene qui, ma ne parleremo più avanti. Voglio godermi tutte le partite fino alla fine, siamo sereni"

22:49

La provocazione di Vlahovic a Llorente

L'episodio avvenuto nel corso del match tra Juve e Roma. Leggi tutto

22:44

Rabiot: "Scudetto? Ci crediamo ancora di più"

Rabiot a Dazn: "Era importante per noi, abbiamo visto ieri la partita dell’Inter e volevamo accorciare la distanza. Dobbiamo continuare così. Guardare sempre avanti e giocare con lo stesso spirito. Lo scudetto? Ci crediamo ancora di più, ma la strada è ancora lunga. Questa stagione non avevo ancora segnato, sono contento di aver trovato il gol allo Stadium"

22:39

Termina la partita! La Juve batte la Roma

Vittoria della Juve contro la Roma! Pesante successo dei bianconeri grazie a un gol realizzato da Rabiot

22:35

90'+2' - Szczesny blocca su Azmoun

Cross di Cristante per la testa di Azmoun: Szczesny blocca la sfera

22:33

90' - Assegnato il recupero

Sono sei i minuti di recupero assegnati da Sozza: si arriverà fino al 96'

22:30

88' - Gol annullato a Chiesa

La Juventus raddoppia con Chiesa, ma l'arbitro annulla per posizione irregolare dell'attaccante bianconero

22:26

85' - Rui Patricio salva su McKennie

Occasione Juve! Serpentina di Chiesa che serve McKennie: lo statunitense calcia a botta sicura, ma trova la respinta di Rui Patricio

22:22

80' - Mourinho inserisce Azmoun

È il momento di Azmoun che entra al posto di Zalewski. Mourinho disegna un tridente che vede Dybala, Lukaku e Azmoun per cercare il pareggio

22:19

77' - Ammonito Locatelli

Locatelli atterra El Shaarawy: Sozza estrae il cartellino giallo

22:18

76' - Doppio cambio di Allegri

Cambia anche Allegri che effettua una doppia sostituzione: entrano Iling e Milik al posto di Kostic e Vlahovic

22:16

74' - Per la Roma entra El Shaarawy

Esce Paredes che lascia il posto a El Shaarawy

22:14

72' - Ci prova Dybala col mancino

Mancino di Dybala dal limite indirizzato nell'angolino: Szczesny lo blocca

22:10

68' - Ammonito Paredes

C'è anche il primo ammonito dell'incontro: si tratta di Paredes che non era diffidato

22:07

65' - Allegri inserisce Chiesa

Cambia anche Allegri che inserisce Chiesa al posto di Yildiz

22:06

64' - Per la Roma entra Pellegrini

Primo cambio di Mourinho: entra Pellegrini al posto di Bove

22:03

60' - Lungo possesso della Roma

Lungo possesso palla della Roma che cerca i varchi giusti, ma la Juve chiude bene gli spazi

21:53

52' - La Roma prova a reagire

Palla di Dybala, ci arriva N'Dicka di testa: conclusione fuori

21:50

47'- Rabiot sblocca il risultato

La Juve passa in vantaggio! Gonfia la rete Rabiot su passaggio smarcante di Vlahovic. La posizione del centrocampista bianconero, sul filo del fuorigioco, è stata giudicata regolare

21:47

Comincia il secondo tempo

Sozza dà il via al secondo tempo di Juve-Roma

21:39

Allegri e Mourinho: il dettaglio dell'abbraccio

Non è passato inosservato il caloroso abbraccio tra Allegri e Mourinho prima di Juve-Roma. Leggi tutto