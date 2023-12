Roma, ultima gara di N’Dicka poi la Coppa d’Africa: ecco quanto sarà fuori

Oltre al danno, quindi la sua partenza e l’emergenza difensiva, anche la beffa. Perché Evan N’Dicka saluterà la Roma proprio nel suo miglior momento della stagione . Aspettando la gara di stasera, certo, non c’è dubbio che tra i giocatori arrivati questa estate sia uno dei pochi ad aver alzato il suo rendimento e sia cresciuto nel corso della stagione. Lukaku escluso , sia chiaro. Mourinho dovrà fare a meno di lui per circa un mese : N’Dicka dopo la partita di questa sera saluterà tecnico e compagni di squadra per volare nel ritiro della nazionale ivoriana e prepararsi alla coppa d’Africa che - come ormai da prassi - sfoltirà le rose dei club di tutta Europa non senza creare problemi ai vari allenatori.

N’Dicka cercherà di chiudere il suo 2023 nel migliore dei modi con una prestazione ottima contro la Juventus. Magari replicando quella vista una settimana fa contro il Napoli: «Ha giocato la sua miglior partita stagionale, ha vinto tanti duelli», aveva dichiarato lo Special One. Elogi che sicuramente hanno caricato ulteriormente N’Dicka, tra i più giocatori di movimento più utilizzati in questa metà di stagione: diciannove presenze e 1693 minuti giocati (su 2070) tra campionato e coppa. Le uniche partite saltate (oltre a una squalifica in Europa League) sono le prime tre di campionato, quando ancora Mourinho aveva Smalling (acciaccato) a disposizione e poteva gestire l’ivoriano: «Ndicka è arrivato qui molto bene, ben fatto da Tiago Pinto - ha sottolineato Mou lo scorso 4 dicembre -. Ma ricordo le sue parole quando mi disse “è perfetto per la panchina e per crescere con te”. Per emergenza è diventato titolare». Insomma, il tecnico non aveva scelta, e il difensore è stato costretto a crescere in fretta in campo e commettendo inevitabilmente qualche errore. Roma in emergenza in difesa, Pinto alla ricerca di un rinforzo ma anche al lavoro per le uscite.

Roma, c'è il Galatasaray per Spinazzola

Detto di Renato Sanches che la Roma rispedirebbe volentieri al Paris Saint Germain per risparmiare circa un milione e mezzo di ingaggio netto (per metà stagione), il club ha ricevuto l’interessamento del Galatasaray per Leonardo Spinazzola che è in scadenza di contratto ed è scalato nelle gerarchie di Mou per la fascia sinistra (soprattutto dopo la pessima prestazione di Bologna). La Roma aspetta offerte ufficiali dal club turco e da un paio di club dell’Arabia Saudita (Al-Shabab in primis) che si erano interessati anche la scorsa estate. Con l’uscita di Spinazzola la Roma andrebbe a cercare un giovane rinforzo di gamba e prospettiva. Piace tanto Theate che sa giocare sia a sinistra sia centrale: con il Rennes gioca in mezzo, con il Belgio invece laterale. Di certo con lui la Roma prenderebbe due piccioni con una fava.