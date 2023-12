Juve-Roma LIVE ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Juve-Roma in diretta sul nostro sito

Juve-Roma, l'orario

La sfida tra Juve e Roma è in programma alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Juve-Roma in diretta tv

Juve-Roma sarà disponibile su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box).

Dove vedere Juve-Roma in streaming

La partita Juve-Roma sarà visibile in streaming sull'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Allegri

JUVE(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, ling-Junior, Milik, Chiesa. Indisponibili: De Sciglio, Kean, Alex Sandro. Squalificati: Pogba (sospeso), Fagioli, Cambiaso. Diffidati: Gatti, Locatelli, Danilo

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen; Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Spinazzola, Celik, Pellegrini, Sanches, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Belotti, Azmoun. Indisponibili: Aouar, Abraham, Kumbulla, Smalling. Squalificati: -. Diffidati: Mancini, Cristante

Juve-Roma, la cronaca

Il 2023 della Serie A si chiude con la sfida tra Allegri e Mourinho, Obiettivi diversi per le due squadre: la Juve vuole approfittare dello stop dell'Inter e portarsi vicino al primo posto (a -2 in caso di vittoria), mentre la Roma vuole restare in corsa per il quarto posto e la qualificazione in Champions. Ottimo momento per entrambe le squadre, con i bianconeri reduci dalla vittoria contro il Frosinone e i giallorossi che hanno battuto il Napoli nell'ultimo turno.