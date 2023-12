E' passata poco più di un'ora di gioco in Juventus-Roma. I bianconeri attaccano, Vlahovic fa un fallo su Llorente, che si lamenta e si tocca la caviglia sinistra. L'arbitro dà fallo per la Roma, Vlahovic però non ci sta e mima il gesto delle lacrime verso Llorente. In campo se ne accorgono in pochi, le telecamere invece pizzicano subito Vlahovic. E i romanisti, sui social, si infuriano per la provocazione dell'attaccante della Juventus.