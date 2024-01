Franco Ordine, la frase che spiazza: "Jovic non era diventato un pipp..."

Jovic inarrestabile, Ordine all'attacco

Da inizio dicembre, Jovic è il giocatore di Serie A che ha segnato più gol contando tutte le competizioni e nel commento post-gara Franco Ordine non ha usato giri di parole per rimarcare, oltre i numeri, la crescita esponenziale dell'ex Fiorentina: "Jovic non era diventato improvvisamente un pipp....!" ha esclamato nello studio di Mediaset il giornalista che segue da vicino il Milan evidenziando che sarebbe stato opportuno avere pazienza prima di bollare l'ex Real Madrid come un flop. Lo score di Jovic sale a 5 gol in 15 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia.