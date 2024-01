Lazio-Roma, quarti Coppa Italia: quando, dove vederla in diretta tv e streaming

Lazio-Roma, data e orario del derby di Coppa Italia

Il derby tra Lazio e Roma nei quarti di Coppa Italia (in gara secca) è in calendario per mercoledì 10 gennaio allo stadio Olimpico di Roma, con l'orario della partita che non è stato però ancora comunicato dalla Lega di Serie A.

Dove vedere in tv e streaming Lazio-Roma

La Coppa Italia 2023/24 è un'esclusiva di Mediaset che trasmetterà in diretta tv in chiaro (su Canale 5 o Italia 1) anche le sfide dei quarti di finale, compresa Lazio-Roma che (come le altre sfide) potrà essere seguita anche gratis in streaming su Mediaset Infinity. Sarà ovviamente possibile seguire il match anche sul nostro sito attrraverso la nostra diretta testuale in tempo reale.

Lazio contro Roma, i precedenti in Coppa Italia

Sono 20 i precedenti tra Lazio e Roma in Coppa Italia, con il bilancio in favore dei giallorossi: 7 le vittorie della Lazio (storica quella nella finale del 26 maggio 2013, ultimo derby giocato in gara secca), 11 i successi della Roma (uno di questi ai calci di rigore, negli ottavi dell'edizione 1961/62) e 2 i pareggi (nelle fase a gironi delle edizioni 1957/58 e 1973/74). L'ultimo confronto tra le due squadre risale alla doppia semifinale dell'edizione 2016/17: 2-0 per la Lazio all'andata, sconfitta poi 3-2 dalla Roma al ritorno ma qualificata alla finale persa poi contro la Juve.