Juve-Salernitana, Rabiot e la gaffe social: il dettaglio non è sfuggito

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Juve-Salernitana , valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia : alle 21 il calcio d'inizio del match all' Allianz Stadium .

Juve-Salernitana, l'errore nella formazione ufficiale

L'attesa per conoscere l'undici iniziale scelto da Massimiliano Allegri per sfidere l'undici allenato da Filippo Inzaghi si è conclusa quando, attraverso il suo account X, il club bianconero ha annunciato i calciatori inseriti in distinta. Al momento della lettura dei titolari per la gara che mette in palio l'accesso ai quarti di finale della kermesse tricolore, agli occhi più attenti non è passato inosservato un dettaglio.