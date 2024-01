Diretta Juve-Salernitana 1-1, Miretti pareggia al 12'

TORINO - Juventus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la sfida contro il Frosinone, nei quarti, in programma giovedì 11 gennaio alle 21.

La Juve pareggia: cross dalla sinistra di Chiesa verso il fondo, sponda all'indietro di Cambiaso di testa e tocco vincente in scivolata di Miretti con il sinistro, dal cuore dell'area di rigore granata.

La Juve adesso attacca: tentativo dalla distanza di Rabiot che, con il destro, non trova lo specchio della porta di Fiorillo.

Errore di Gatti che serve involontariamente Ikwuemesi nel tentativo di fare un retropassaggio in area: l'attaccante nigeriano della Salernitana non si fa pregare e, da pochi passi, batte Perin.

21:00

Partita iniziata

Calcio d'inizio per la Juve: si gioca.

20:59

Squadre in campo

Squadre in campo, è il momento del sorteggio tra i due capitani: Danilo per la Juve e Fiorillo per la Salernitana.

20:55

Gli incroci di Inzaghi con la Juve e con Allegri

L'allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi ha collezionato 120 presenze da giocatore in Serie A, segnando 57 gol, con la maglia della Juventus tra il 1997 e il 2001. Inzaghi è stato inoltre calciatore nel Milan allenato da Allegri, disputando 13 partite tra il 2010 e il 2012, vincendo lo scudetto nel 2011.

20:50

La squadra arbitrale del match

A dirigere la partita c'è l’arbitro Davide Ghersini di Genova. I guardalinee sono De Meo e Dei Giudici. In sala Var c'è Aureliano, affiancato da Sacchi nel ruolo di Avar. Il quarto uomo è Zufferli.

20:46

Lo scherzo del calendario

Per uno scherzo del calendario Juventus e Salernitana si affronteranno due volte in tre giorni: le due squadre saranno di nuovo di scena in campionato, domenica 7 gennaio alle 18, stavolta all'Arechi di Salerno, nell'ultima giornata del girone d'andata.

20:40

Prima sfida in Coppa Italia tra le due squadre

È la prima volta nella storia che Juventus e Salernitana si sfidano in Coppa Italia. Le due squadre si sono finora affrontate solamente in Serie A: i bianconeri conducono per 5 vittorie a 1, con 2 pareggi a completare il bilancio.

20:25

Gaffe social della Juve

Sul proprio profilo X (ex Twitter) la Juventus ha pubblicato la formazione ufficiale attribuendo a Rabiot il numero 20 di maglia, che è quello di Miretti. Leggi la notizia

20:10

Le panchine delle due squadre

A disposizione per la Juve: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Muharemovic, Kostic, McKennie, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge, Vlahovic, Yildiz.

A disposizione per la Salernitana: Costil, Allocca, Bradaric, Simy, Fazio, Gyomber, Sfait, Elia, Borrelli.

20:00

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Bronn, Lovato, Daniliuc; Sambia, Legowski, Maggiore, Stewart; Botheim, Tchaouna; Ikwuemesi. Allenatore: F. Inzaghi.

Allianz Stadium, Torino