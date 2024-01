Massimo Mauro, che replica a Mourinho: "Se ha bisogno di nemici io..."

Massimo Mauro, opinionista delle reti Mediaset ed ex calciatore della Juventus, ha risposto a 24 ore di distanza a Mourinho, che aveva ieri sera parlato di macanza di rispetto in diretta tv: "Non devo aggiungere niente rispetto a quello che ho detto in tv qualche giorno fa (il riferimento è alle parole dopo Roma-Napoli, ndr), c'è tutto il rispetto per allenatori, giocatori e arbitri. Se Mourinho ha bisogno di un nemico non sono disponibile, se vuole parlare di calcio va bene, lo ascolterei per ore. Magari ci incontreremo, lui sa il fatto suo, non fa mai niente a caso, avrà i suoi motivi, a "Pressing" ho fatto il mio lavoro, rispondo all'azienda in cui lavoro e alla mia coscienza. Ho sempre rispettato tutti, Mou ha vinto ogni cosa, io posso davvero essere nemico suo? ".