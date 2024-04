Juve-Lazio ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Di nuovo Juventus contro Lazio , stavolta in Coppa Italia, per l'andata delle semifinali. In campionato sabato sera trionfo dei biancocelesti in extremis. Prima vittoria per Tudor in panchina.

Juve-Lazio, l'orario

La partita tra Juve e Lazio si giocherà all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata delle semifinali di Coppa Italia.

Dove vedere Juve-Lazio in diretta tv

La gara Juve-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su Canale 5. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Juve-Lazio in streaming

La partita Juve-Lazio sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Infinity sui vostri dispositivi smartphone, pc e tablet.

La probabile formazione di Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Yildiz. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Djalò, Nonge, Alcaraz, Nicolussi, Miretti, Weah, Iling, Kean, Chiesa.

Indisponibili: Milik. Squalificati: Pogba, Fagioli. Diffidati: -. Allenatore: Allegri.

La probabile formazione di Tudor

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Sepe, Renzetti, Casale, Hysaj, André Anderson, Kamada, Cataldi, Coulibaly, Gonzalez, Sana Fernandes, Isaksen, Castellanos.

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Rovella. Squalificati: Pedro, Lu. Pellegrini. Diffidati: Castellanos, Guendouzi. Allenatore: Tudor.

Juve-Lazio, la cronaca

La Juventus, reduce da un momento complesso, vuole riscattare il ko di campionato. Di nuovo la Lazio rivale, stavolta per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Si gioca all'Allianz Stadium. Umori contrapposti per le due squadre. Buona la prima per i biancocelesti con Tudor in panchina sabato contro la Juve con gol decisivo di Marusic in pieno recupero. Ad Allegri resta la Coppa Italia per offrire alla sua stagione un senso alternativo. Le statistiche in suo supporto: la Juve, infatti, ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro la Lazio in Coppa Italia. Per le due squadre sarà la settima semifinale da rivali nella storia della Coppa Italia.