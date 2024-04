Coppa Italia, Gasperini in vista di Atalanta-Fiorentina: "Ci preoccupa solo una cosa"

Atalanta, Gasperini: "Siamo in buon momento, ma la Fiorentina..."

L'allenatore dell'Atalanta ha sottolineato l'importanza del primo round: "La prima partita ha sempre importanza. Mi aspetto una gara equilibrata, sono due squadre che si conoscono bene, hanno delle caratteristiche ben precise. Noi siamo in un buon momento, dovremo stare attenti perché la Fiorentina è una squadra di valore".

"Ho sempre detto che la Coppa Italia..."

Gasperini ha poi proseguito: "Siamo molto orgogliosi di questo periodo, ci sono tantissime gare, l'unica cosa che ci preoccupa è non incorrere in infortuni. Ho sempre detto che la Coppa Italia è il trofeo fattibile, non ho mai pensato ad altri trofei. Poi non ho mai pensato che una coppa avrebbe potuto certificare o meno quanto fatto". In conclusione, sulle condizioni di De Ketelaere: "Domani non ci sarà, vedremo per il Cagliari".