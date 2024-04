Fiorentina-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio , ecco la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. In campo Fiorentina e Atalanta per il primo atto del confronto che vale la finale.

Fiorentina-Atalanta, l'orario

La partita tra Fiorentina e Atalanta si giocherà allo stadio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà il 24 aprile.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv

La gara Fiorentina-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva su Italia 1. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in streaming

La partita Fiorentina-Atalanta sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Infinity sui vostri dispositivi smartphone, pc e tablet.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. A disposizione: Martinelli, Christensen, Faraoni, Dodo, Parisi, Quarta, Comuzzo, Duncan, Mandragora, Maxime Lopez, Barak, Castrovilli, Infantino, Ikoné, Kouame, Nzola.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Bonaventura, Infantino, Nzola. Allenatore: Italiano.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Miranchuk. A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Bakker, Hateboer, Zappacosta, Pasalic, Adopo, Touré, Lookman.

Indisponibili: Scalvini, De Ketelaere. Squalificati: Gasperini (2 giornate). Diffidati: Ederson. Allenatore: Gasperini (squalificato, in panchina Gritti)

Fiorentina-Atalanta, la cronaca

Le due squadre si ritrovano dopo la vigilia drammatica di campionato con il malore e poi la successiva scomparsa del dg viola, Joe Barone. Fiorentina e Atalanta non giocarono, quel giorno, era il 17 marzo. La gara era in programma a Bergamo. Lo faranno oggi per l'andata delle semifinali di Coppa Italia con ritorno fissato per il 24 aprile.

La Coppa Italia è un altro trofeo importante per le due squadre, ancora impegnate in Europa e in campionato in piena corsa per un'altra qualificazione europea. La Fiorentina arriva a questa partita dopo la sconfitta contro il Milan mentre l'Atalanta è reduce dalla bella vittoria sul campo del Napoli.