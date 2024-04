Fiorentina-Atalanta, diretta semifinale Coppa Italia: segui il live

FIRENZE - Dopo la sfida tra Juventus e Lazio, allo stadio Franchi di Firenze è in programma la semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta: il tecnico nerazzurro Gasperini è squalificato, e dovrà seguire la partita dalla tribuna. La partita di ritorno è in programma il 24 aprile 2024 a Bergamo.

20:05

Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All. Italiano

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Lookman. All. Gasperini

20:00

Gasperini, cordone speciale in tribuna

Il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini è stato squalificato per due giornate e non potrà seguire la propria squadra dalla panchina. L'allenatore questa sera si accomoderà in tribuna, ma visti i precedenti con i tifosi viola, verrà protetto da un cordone di steward (Leggi di più).

Firenze, Stadio Franchi