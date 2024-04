Gasperini, contro la Fiorentina previsto cordone sicurezza: il motivo

Non sarà in panchina Gian Piero Gasperini nell' andata delle semifinali di Coppa Italia . La sua Atalanta sfiderà la Fiorentina al Franchi ma l'allenatore dei nerazzurri sarà costretto a vivere la partita dalla tribuna per squalifica . Il ritorno a Bergamo è previsto il 24 aprile.

Gasperini in tribuna per Fiorentina-Atalanta

Dato che la rivalità è storicamente accesa e in passato ci sono stati problemi, come riporta il Corriere Fiorentino, Gasperini questa sera si accomoderà in tribuna ma sarà 'blindato'. Verrà per lui infatti predisposto un particolare cordone di sicurezza affinché possa essere tenuto a distanza e protetto dai tifosi della Fiorentina.