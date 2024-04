Coppa Italia: Lazio-Juve a Orsato, La Penna arbitra Atalanta-Fiorentina

È tempo di verdetti in Coppa Italia: tra martedì e mercoledì si decideranno le squadre che si giocheranno il trofeo nella finale di Roma in programma per il 15 maggio. Da una parte la Juventus contro la Lazio parte dal vantaggio dell'andata di 2-0, dall'altra la Fiorentina in casa dell'Atalanta dovrà aggrapparsi al gol di Mandragora segnato al Franchi.