Lazio-Juve, Kamada salta la sfida: i convocati di Tudor

Sorpresa dell'ultima ora in casa Lazio, con Daichi Kamada che salterà la sfida contro la Juve valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il giapponese è stato fermato da un fastidio al polpaccio accusato durante la rifinitura. Restano indisponibili Provedel, Lazzari e Zaccagni mentre rientrano Immobile e Guendouzi. I biancocelesti di Tudor ripartiranno dal 2-0 della Juve dell'andata, a caccia dell'impresa per conquistare la finale di Coppa Italia.