Guendouzi, la frase urlata a Castellanos in Lazio-Juve: "La prossima..."

ROMA - Alla fine del primo tempo poteva essere doppietta e 2-0 Lazio , sarebbe stata la rimonta perfetta completata in un solo tempo. E invece l' errore davanti a Perin di Castellanos ha graziato la Juventus. L'imbucata di Luis Alberto era perfetta, un corridoio magico che ha bucato la difesa bianconera e messo in porta l'attaccante. Il Taty, che sul primo gol ha sfruttato la dormita di Alex Sandro , ha controllato e piazzato il destro, ma Perin si è opposto.

La profezia di Guendouzi per Castellanos

La chance sprecata ha lasciato l'amaro in bocca a Castellanos, che all'uscita dal campo a fine primo tempo è stato rincuorato da Guendouzi: "Taty, la prossima, la prossima è gol", l'incoraggiamento del compagno di squadra colto dalle telecamere. Per la punta di Tudor poteva essere l'occasione di segnare la seconda doppietta da quando è alla Lazio, replicando quella di Frosinone in campionato del 16 marzo. Poco male, perché all'inizio del secondo tempo la profezia di Guendouzi si è avverata: grande azione della Lazio, assist di Luis Alberto e stoccata di Castellanos che raddoppia. Stavolta sì.